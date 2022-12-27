Творці серіалу Wednesday Ел Гоф та Майлз Міллар розмірковують про потенційне майбутнє Дженни Ортеги у ролі Венздей, зауважуючи, що персонажі "розкриваються самі". Другий сезон базуватиметься на подальшому розвитку взаємовідносин учнів школи, а також Венздей та її мами Мортисії.

Про це сценаристи розповіли в інтерв’ю The Hollywood.

Офіційної інформації щодо продовження ще не було, проте сценаристи натякнули, що хотіли б більше розкрити головну героїню та її внутрішній світ.

На запитання, чи є у них якісь ідеї щодо того, “що буде далі” для студентів, які навчаються в Nevermore Academy, Гоф сказав: “Ми хочемо ніби дослідити та ускладнити всі ці відносини в майбутньому”. Він зазначив, що академію закрили вкінці сезону, що дало найбільше можливостей для другого, і творці серіалу з радістю досліджують це.

Для нас шоу справді розповідає про цю жіночу дружбу, у центрі якої – Венздей та Енід. Той факт, що вони дійсно поєднались справді тішить”.

Енід, яку зіграла актриса Емма Майерс, з рожево-блакитним волоссям у стилі Харлі Квінн у своєму платиново-світлому волоссі, сусідка по кімнаті Венздей у вищезгаданій академії.

Щиро турботлива та підтримуюча Енід вирізняється з решти зграї соціальної “еліти” Nevermore тим, що не лише вітає Венсді в школі з обіймами, але й підтримує її під час розслідування.

Венздей справді занурилася в дружбу. Крім того, вона поринула у романтичні стосунки з Тайлером, і між нею та Ксав’є також щось було. Тож сценаристи розглянуть, як розвиватимуться їхні стосунки надалі.

Водночас серіал не містить жодного явного “натяку” на романтичні почуття між Середою та Енід, натомість показує, що вони спрямовують свою прихильність виключно до чоловічого складу серіалу.

Міллар зауважив, що “ідея сестринства є ключовою для серіалу”, перш ніж визнати: “Ми не збираємося нічого скидати з рахунків, і, очевидно, іноді герої розкриваються самі, і це найприємніше, що ми любимо”.

У нас є маршрути у нашій дорожній карті, які ведуть у несподіваних напрямках, — продовжив він. Отже, ми відкриті для всього. Ми хочемо досліджувати цю дружбу з усіх боків”.

Зауважимо, що серіал Wednesday встановив рекорд на Netflix, зібравши 341,23 мільйона годин перегляду протягом першого тижня на стримінговому сервісі з моменту випуску.

Також серіал потрапив до десятки в 93 країнах, посівши перше місце у 83 з них.