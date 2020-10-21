Під резиденцією президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі, де також мешкає генпрокурорка Ірина Венедіктова, влаштували акцію протесту у відповідь на рішення суду щодо продовження запобіжних заходів фігурантам справи Шеремета.

#Букви ведуть трансляцію з місця події.

Як повідомлялося раніше, у середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета по суті. Під час засідання суд ухвалив порядок дослідження доказів та проведення допитів.

Також розглядалося клопотання сторони обвинувачення щодо подовження запобіжних заходів фігурантам справи. Суд задовольнив це клопотання, Антоненко залишатиметься під вартою до 19 грудня, Кузьменко — під домашнім арештом до того ж часу, а Дугарь матиме виконувати покладені на неї судом зобов’язання.

Після того, як було оголошено рішення, люди, що приїхали до Шевченківського суду, аби підтримати фігурантів справи Шеремета, заблокували виїзд з території. Між активістами та правоохоронцями сталися сутички.

Згодом активісти вирушили до резиденції президента Володимира Зеленського. Там влаштували відкритий мікрофон.

Під резиденцією зібралися близько 100 активістів та десятки правоохоронців.

У підсумку акції протестувальники палили фаєри та скандували “Венедіктову у відставку”, “Зелю геть” та інші лозунги.

Згодом на місці залишили також транспарант зі словами: “Замість патріотів сядеш ти”.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.

28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних.