Депутати місцевих рад від партії "Слуга народу" будуть час від часу проходити політичні тренінги в Києві.

Про це розповів в інтерв’ю “Радіо НВ” голова партії, нардеп Олександр Корнієнко.

Він порівняв цю ініціативу зі “школою депутата” для “слуг народу”, яка проходила влітку 2019 року в Трускавці.

“Ми збираємося Трускавець перетворити на постійно діючий “орган”. Ми про це давно говорили. Для народних депутатів це важче зробити, вони зайняті люди. А місцевих депутатів із різних регіонів раз у певний час ми будемо викликати до Києва, знайомити їх один із одним, проводити для них дуже цікаве і насичене навчання”, – зазначив Корнієнко.

Він також розповів, що “Слуга народу” збере “в таємному місці” своїх кандидатів на посади мерів міст напередодні з’їзду політсили, який запланований на понеділок, 31 серпня.

“У нас буде з’їзд 31-го числа, і ми напередодні цього будемо збирати в таємному місці наших кандидатів на міських голів. Без участі преси”, – наголосив Корнієнко.

За його словами, метою зустрічі стане обговорення стратегії міст, особливостей місцевого самоврядування, виборча кампанія та інше.

(На відео – з 29:00)