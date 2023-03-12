«Продовжимо активну взаємодію» – Зеленський привітав президента Чехії з офіційним вступом на посаду

Про це український президент повідомив у Facebook.
Зеленський привітав главу Чехії з офіційним вступом на посаду.
Він також поінформував про ситуацію на фронті. Сторони обговорили безпекові потреби України.
Окрім цього, говорили про рух України до Євросоюзу, домовились і надалі активно взаємодіяти.
Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією”, – наголосив Зеленський.
Раніше стало відомо, що президент Чехії Петр Павел в перші 100 днів свого перебування на посаді відвідає сусідні країни, зокрема Україну.
Зауважимо, колишній генерал НАТО і новообраний президент Чехії Петр Павел закликав пришвидшити постачання озброєння Україні.
Також він зазначив, що Україна повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.
Окрім цього, він заявив, що Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка. Павел не виключив постачання Києву військових літаків.
- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відвідала українських військових, які проходять підготовку на полігоні Лібава. Під час візиту українські захисники подарували їй прапор бойового підрозділу ЗСУ як подяку за велику допомогу, яку Чехія надає Україні.
- За минулий рік Чеська Республіка постачила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема й 89 танків, і продовжить підтримувати зусилля з надання допомоги Києву, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.
- У Чехії вироблятимуть мобільні системи ППО, котрі допоможуть Україні проти дронів-камікадзе. Про виробництво протиповітряної зброї для України оголосив заступник міністра оборони Даніель Блажковец під час зустрічі у форматі “Рамштайн”.