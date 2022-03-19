У німецькій машинобудівній компанії BOSCH офіційно заявили, що їхня продукція могла використовуватися задля війни проти України. Відсьогодні у Bosch припинили постачання своєї техніки в Росію.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема у Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що позаминулого тижня українські військові захопили на полі бою російську техніку. Серед неї був броньований автомобіль Тигр, зенітний комплекс Панцир тощо. Однак в бойовій техніці окупанта знайшли деталі німецької компанії BOSCH

“Ми з фахівцями все ретельно перевірили й за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 мільйонам глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу”, — заявив Кулеба.

Він наголосив, що звинувачення спричинило “землетрус” в німецьких медіа. Компанія відреагувала та повідомила, що всі їхні контракти з російською стороною прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, а не цивільною метою.

“Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку”, — наголосив голова МЗС.

Водночас у Німеччині скандал перетворився на масштабне урядове розслідування. Завдяки чому Bosch офіційно оголосив, що повність зупиняє виробництво на російських заводах.