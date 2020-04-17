Продукти горіння від пожежі в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня не могли потрапити до Києва.

Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, коментар якого наводить прес-служба ДСНС.

За його словами, 16 квітня в Україні відзначалося посилення швидкості вітру до 17-22 м/с. Найбільша швидкість вітру спостерігалася на території Житомирської та Київської областей: зокрема, на півночі Київської області – в Зоні відчуження.

“Напрямок вітру був північно-західний. Відтак, ті продукти горіння, які були в Зоні відчуження, не могли потрапити до Києва. І вчорашні проблеми, пов’язані з пиловою бурею і переміщенням на територію Києва продуктів горіння, не пов’язані з Чорнобильською зоною. Це переміщення повітряних мас із Житомирської області”, – наголосив Кульбіда.

Він уточнив, що в районах, де спостерігається горіння трави, торфу і лісів, не прогнозується посилення швидкості вітру до значних показників (максимальна швидкість вітру складе 7-12 м/с).

Радіаційний моніторинг здійснюється в постійному режимі в Зоні відчуження в 15 пунктах спостереження.

“Серед елементів відзначено мікроскопічне збільшення концентрації цезію-137, а рівень гамма-фону, як в Зоні відчуження, так і за її межами практично не змінився”, – зазначив Кульбіда.

Директор Укргідрометцентру рекомендує обмежити перебування на вулиці, особливо в ранкові години.

Кульбіда поінформував, що в другій половині дня, в результаті прогрівання підстилаючої поверхні, підвищується температура повітря і починається перемішування повітряних мас. Це зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.