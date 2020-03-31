Про це повідомляє американське видання Morningstar.
“Обмінюючись інформацією про модель (апарату ШВЛ – ред.) PB 560 відкрито, ми сподіваємося збільшити їх глобальне виробництво для боротьби з COVID-19”, – сказав Боб Уайт, виконавчий віцепрезидент компанії й керівник групи інвазивних методів лікування в Medtronic.
Компанія розмістила в мережі проєктні документи, інструкції з обслуговування та іншу інформацію про апарат ШВЛ Puritan Bennett 560, який продається в 35 країнах. Також компанія планує опублікувати програмний код та іншу інформацію найближчим часом.
Під час епідемії коронавірусу Medtronic також наростила виробництво апаратів ШВЛ моделі Puritan Bennett 980.
Відзначимо, апарати для штучної вентиляції легенів необхідні для лікування людей з важкою формою коронавірусу, яким важко самостійно дихати. Через епідемію лікарні та державні органи збільшили замовлення на апарати ШВЛ, а виробники збільшили їх виробництво.
- Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямах з метою подолання пандемії коронавірусу на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.