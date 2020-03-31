Компанія Medtronic Plc, яка виробляє апарати для штучної вентиляції легенів опублікувала проєктні документи щодо виготовлення цього апарату, аби інші компанії могли швидко приступити до їхнього виробництва і задовольнити попит, спричинений коронавірусом.

Про це повідомляє американське видання Morningstar.

“Обмінюючись інформацією про модель (апарату ШВЛ – ред.) PB 560 відкрито, ми сподіваємося збільшити їх глобальне виробництво для боротьби з COVID-19”, – сказав Боб Уайт, виконавчий віцепрезидент компанії й керівник групи інвазивних методів лікування в Medtronic.

Компанія розмістила в мережі проєктні документи, інструкції з обслуговування та іншу інформацію про апарат ШВЛ Puritan Bennett 560, який продається в 35 країнах. Також компанія планує опублікувати програмний код та іншу інформацію найближчим часом.

Під час епідемії коронавірусу Medtronic також наростила виробництво апаратів ШВЛ моделі Puritan Bennett 980.

Відзначимо, апарати для штучної вентиляції легенів необхідні для лікування людей з важкою формою коронавірусу, яким важко самостійно дихати. Через епідемію лікарні та державні органи збільшили замовлення на апарати ШВЛ, а виробники збільшили їх виробництво.