У багатьох будинках з'явився такий прилад як проектор. Знижки на Чорну П'ятницю дозволяють придбати пристрій всім бажаючим. Зображення та відео може виводитися за допомогою такої електроніки зі смартфона, ноутбука або відеокамери. На відміну від телевізора, розмір картинки може бути дуже великим. Без особливих зусиль можна перетворити кімнату в домашній кінотеатр.

Асортимент пристроїв вельми значний: можна придбати компактну модель для будинку за доступною ціною, а можна купити електроніку, здатну транслювати 3D-зображення (потрібні окуляри).

Можливості сучасних моделей

Проекційна техніка не тільки виводить відео і фото з телевізора, смартфона і інших пристроїв на великий екран. Також вона може:

перевертати картинку або змінювати її розміри так, як потрібно користувачеві;

регулювати яскравість, контрастність та інші параметри в залежності від інтенсивності освітлення в кімнаті;

підтримувати 3D-відео;

підключатися до інших пристроїв та інтернету через Wi-Fi;

підключатися до ПК, ноутбуків, камер, колонок через відповідні роз’єми.

Звичайно, далеко не всі моделі мають такі можливості. Тому при виборі потрібно прийняти рішення про доцільність наявності певних функцій. Немає сенсу переплачувати за можливості, які не будуть задіяні.

Ключові критерії вибору проектора для будинку

Головними параметрами вважаються:

тип використовуваної лампи (UHP, світлодіоди, ксенон, LaserLED) – впливає на якість і яскравість картинки;

розширення (1280 на 800 точок, Full HD, 4K) – чим вище показник, тим менш зернисте зображення;

яскравість (800-10000 люмен і вище) – мінімальні показники підійдуть для використання тільки в затемненому приміщенні;

технологія (LCD, DLP, LCoS) – визначає контрастність.

Сучасні проектори – надійне і багатофункціональне обладнання. Воно використовується не тільки для розваг, а й для навчання, презентацій. Великий екран використовується для вивчення графіків, таблиць. Але в домашніх умовах все ж переважає розважальна функція. За допомогою проектора можна показати друзям сімейне фото, вивести на екран картинку комп’ютерної гри, влаштувати вдома кінотеатр.

Більшість бюджетних моделей призначена для використання в затемненій кімнаті. Але навіть такі пристрої також додатково оснащені стереодинаміками для якісної передачі звуку. За працездатність лампи не варто переживати: вона гарантовано пропрацює кілька років, так як розрахована на це. Деякі виробники надають 10-річну гарантію.