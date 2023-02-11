Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер зібрав понад 1 268 000 мільйонів доларів на "Ловця шахедів".

Про це повідомив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, 6 таких систем вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських атак, а завдяки збору Тімоті Україна придбає ще більше “ловців”.

Загалом через UNITED24 на “Ловця Шахедів” пожертвували кошти 11 278 разів. Крім того, збір підтримали Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі, пише Федоров.

У своєму дописі Федоров також подякував Снайдеру за підтримку.

Нагадаємо, що професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер переконаний, що перемога України у війні проти Росії дозволить зберегти міжнародний правопорядок, завершити епоху імперій, послабити престиж тиранів, унеможливити війни майбутнього за продовольство та, зрештою, затвердить цінність свободи.

ДОВІДКА. Тімоті Снайдер — фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, України, Польщі, Росії. Автор монографій “Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним”, “Чорна земля. Голокост як історія і застереження”, “Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь” тощо.