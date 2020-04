Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У FDA заявили, що на сьогодні немає фактів, які доводять, що продукти харчування можуть бути джерелом COVID19.

“Наразі немає доказів того, що їжа або пакування харчових продуктів для людей або тварин пов’язані з передачею COVID19”, – нещодавно повідомили в FDA.

