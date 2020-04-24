В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявили, що в якості міри профілактики COVID19 необхідно в обов'язковому порядку мити руки, але не варто зациклюватися на обробці овочів і фруктів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У FDA заявили, що на сьогодні немає фактів, які доводять, що продукти харчування можуть бути джерелом COVID19.

“Наразі немає доказів того, що їжа або пакування харчових продуктів для людей або тварин пов’язані з передачею COVID19”, – нещодавно повідомили в FDA.

Grocery shopping concerns?

We’ve compiled info on how to shop for food safely, assurances that there are no food shortages as distribution chains adjust, and how to maintain food safety at home. #COVID19 https://t.co/D0g6HSlcPn — FDA FOOD (Ctr for Food Safety & Applied Nutrition) (@FDAfood) April 23, 2020

У журналі The New England Journal of Medicine опублікували дослідження, метою якого було проаналізувати, як довго вірус затримується на різних поверхнях.

Джеймі Ллойд-Сміт – один з учених, який працював над дослідженням. Він нагадав, що на металі і пластику коронавірус може залишатися два – три дні, а на картоні – до 24 годин. При цьому, він не радить додатково обробляти продукти харчування, а також контейнери, в яких привозять/продають приготовану їжу з закладів/магазинів.

“Особисто я ні. Я мию і дезінфікують руки перед тим, як беру в руки продукти, розпаковую їх. Також я ретельно мию руки, коли закінчую робити це”, – розповів учений.

Він зазначив, що ймовірність того, що вірус якимось чином може потрапити на їжу в такій кількості, щоб бути небезпечним, вкрай незначна.

“Так, я обережний, я мию руки, але я не розцінюю це, як радіоактивне випромінювання вірусу”, – пояснив він.

При цьому, якщо мова йде про людину, яка в групі ризику, то Ллойд-Сміт вважає, що такий запобіжний захід, як додаткова обробка продуктів харчування не завадить.

“Простий спосіб убезпечити продукти харчування, які не потребують охолодження або заморожування – залишити їх в пакеті на один день. Це значно знизить рівень будь-якого можливого зараження”, – розповів учений.

Вірусолог доктор Джон Вільямс, який вивчав коронавіруси протягом десятиліть, також не дуже стурбований з цього приводу.

“Особисто ми чергуємо приготування їжі вдома і доставку їжі додому. І ми не витираємо контейнери з ресторану додатково”, – поділився він.

Головне – мити руки

Вчені зазначили, що миття і дезінфекція рук мають ключове значення для профілактики коронавірусу.

“Замість того, щоб турбуватися про те, як довго вірус буде зберігатися і дезінфікувати все, або витирати все, ви можете мінімізувати ймовірність зараження, просто правильно миючи руки, використовуючи дезінфікуючий засіб після повернення з магазину або заклади громадського харчування”, – сказано в повідомленні .

Вільямс вважає, що ті, хто сильно переживають з приводу знезараження продуктів, можуть скористатися спеціальними дезінфікуючими серветками.

“Деякі люди хочуть носити і ремінь, і підтяжки, щоб тримати штани, вірно? Тому, якщо люди стурбовані передачею вірусу через продукти харчування або доставку їжі, просто обережно витягніть контейнери з їжею з пакета, викиньте пакет і потім використовуйте трохи гелю для рук або мила з водою. Але, тим не менше, шанси отримати вірус таким чином дуже, дуже низькі”, – додав Вільямс.