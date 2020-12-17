Профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Про це повідомила пресслужба партії “Голос“.

Зокрема, “за“ проголосувало 10 депутатів з 22.

За словами депутатки Інни Совсун, під час спілкування з профільним комітетом Вітренко постійно наголошував на тому, що народні депутати – представники народу.

“І саме у співпраці з ними треба вирішувати найболючіші проблеми галузі. Зрозумілий політичний крок, щоправда наврядчи дієвий у спілкуванні з комітетом, в якому добра частина депутатів представляє інтереси окремих компаній, і аж ніяк не народу“, – пояснила вона.

Щодо питання премій від “Нафтогазу“ Вітренко пояснив, що гроші, які йому винна компанія у розмірі 4 млн – перераховані в Державний бюджет. А взамін на це він отримав державні облігації на відповідну суму.

Тепер рішення щодо призначення Вітренка міністром енергетики будуть приймати в сесійній залі Парламенту.