Профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Про це повідомила пресслужба партії “Голос“.
Зокрема, “за“ проголосувало 10 депутатів з 22.
За словами депутатки Інни Совсун, під час спілкування з профільним комітетом Вітренко постійно наголошував на тому, що народні депутати – представники народу.
“І саме у співпраці з ними треба вирішувати найболючіші проблеми галузі. Зрозумілий політичний крок, щоправда наврядчи дієвий у спілкуванні з комітетом, в якому добра частина депутатів представляє інтереси окремих компаній, і аж ніяк не народу“, – пояснила вона.
Щодо питання премій від “Нафтогазу“ Вітренко пояснив, що гроші, які йому винна компанія у розмірі 4 млн – перераховані в Державний бюджет. А взамін на це він отримав державні облігації на відповідну суму.
Тепер рішення щодо призначення Вітренка міністром енергетики будуть приймати в сесійній залі Парламенту.
Нагадаємо, що на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики. Однак Буславець продовжила працювати у відомстві на посаді першого заступника міністра.
20 листопада виконувачем обов’язків став Юрій Миколайович Бойко, тезко співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство. #Букви розповідали, що відомо про нового очільника міністерства.
- Вже 17 грудня парламент може призначити очільником Міненерго топчиновника “Нафтогазу” Юрія Вітренка. Раніше #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.
- Головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов заявив, що Вітренко отримав премію в 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.