Комітету ВРУ з питань здоров'я нації не рекомендував парламенту звільняти Максима Степанова з посади очільника МОЗ України. 7 членів комітету утрималися від голосування, з них 6 — депутати "Слуги народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В понеділок, 17 травня, відбулося засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. До розгляду було 1 питання — подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я Україн.

Комітет провалив голосування за те, щоб рекомендувати парламенту звільнення Степанова. Для цього не вистачило 1 голосу.

В комітеті 15 членів, всі вони були присутніми. 7 депутатів підтримали рішення рекомендувати Раді звільнити Степанова, ще 7 утрималися, 1 висловився проти. Рішення прийнято не було.

Ось поіменний список:

Булах Лада (“Слуга народу”) — за

Вагнєр Вікторія (“Слуга народу”) — утрималася

Дмитрієва Оксана (“Слуга народу”) — утрималася

Довгий Олесь (позафракційний) — за

Дубіль Валерій (“Батьківщина”) — утримався

Дубневич Ярослав (“За майбутнє”) — за

Дубнов Артем (“Слуга народу”) — утримався

Заславський Юрій (“Слуга народу”) — утримався

Зінкевич Яна (“Європейська Солідарність”) — за

Зуб Валерій (“Слуга народу”) — утримався

Кузьміних Сергій (“Слуга народу”) — утримався

Макаренко Михайло (“ОПЗЖ”) — проти

Перебийніс Максим (“Слуга народу”) — за

Радуцький Михайло (“Слуга народу”) — за

Стефанишина Ольга (“Голос”) — за

Як видно, серед тих, хто утримався від голосування, 6 представників фракції “Слуги народу” і 1 представник “Батьківщини”.

Примітно, що за годину після завершення засідання профільного комітету розпочалося засідання “Слуги народу”, де, як анонсував заступник голови фракції Олександр Корнієнко, розглядатимуть питання відставки трьох міністрів. Крім Степанова це також міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами спікера ВРУ Дмитра Разумкова, Рада цього тижня збереться на позачергове засідання з приводу цих кадрових питань у Кабміні.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.