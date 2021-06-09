Про це інформує апарату Верховної Ради.

Як сповіщалося, напередодні президент вніс до парламенту два невідкладних законопроєкти. Йдеться про проєкти законів № 5557 “Про основи національного спротиву” та № 5558 “Про внесення зміни до статті 1 закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв’язку із прийняттям закону “Про основи національного спротиву”.

Раніше #Букви розповідали детальніше про те, що пропонує президент, а також про те, що внісши ці законопроєкти, він порушив регламент ВРУ.

У законопроєкті про чисельність ЗСУ  виписано, що у зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони пропонується збільшити чисельність на 11 тисяч (до 215 тисяч).

У середу, 9 червня, профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув ці два та інші законопроєкти. Обидва президентських проєкти законів знайшли підтримку.

“За результатами розгляду […] Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти обидва законопроєкти за основу”, — йдеться в повідомленні.

  • Раніше голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія публічно виступив за скорочення чисельності української армії.
  • Згодом він пояснив свою заяву тим, що нібито 25% військовослужбовців — це небойовий склад, який потрібно скоротити.