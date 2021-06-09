Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти президента Володимира Зеленського щодо національного спротиву та збільшення чисельності Збройних Сил.

Про це інформує апарату Верховної Ради.

Як сповіщалося, напередодні президент вніс до парламенту два невідкладних законопроєкти. Йдеться про проєкти законів № 5557 “Про основи національного спротиву” та № 5558 “Про внесення зміни до статті 1 закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв’язку із прийняттям закону “Про основи національного спротиву”.

Раніше #Букви розповідали детальніше про те, що пропонує президент, а також про те, що внісши ці законопроєкти, він порушив регламент ВРУ.

У законопроєкті про чисельність ЗСУ виписано, що у зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони пропонується збільшити чисельність на 11 тисяч (до 215 тисяч).

У середу, 9 червня, профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув ці два та інші законопроєкти. Обидва президентських проєкти законів знайшли підтримку.

“За результатами розгляду […] Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти обидва законопроєкти за основу”, — йдеться в повідомленні.