Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому проєкт закону про обчислення часу в Україні.

Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, 3 березня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким на території України встановлюється єдиний час і скасовується сезонне переведення годинників (“Про обчислення часу в Україні”, №4201).

У середу, 17 березня, законопроєкт було розглянуто перед другим читанням. Згідно з редакцією проєкту, підготовленою до другого читання:

на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території країни;

не здійснюється сезонний перехід часу;

київський час застосовується для всіх правовідносин, що виникають на території України.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроєкт в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. І зробити це найближчим часом, оскільки 28 березня (в останню неділю місяця) годинники мають перевести на “літній” час.