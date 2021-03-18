Про це повідомили в Апараті Верховної Ради.
Як повідомлялося раніше, 3 березня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, яким на території України встановлюється єдиний час і скасовується сезонне переведення годинників (“Про обчислення часу в Україні”, №4201).
У середу, 17 березня, законопроєкт було розглянуто перед другим читанням. Згідно з редакцією проєкту, підготовленою до другого читання:
- на території України обчислення часу здійснюється за київським часом, що є єдиним для всієї території країни;
- не здійснюється сезонний перехід часу;
- київський час застосовується для всіх правовідносин, що виникають на території України.
Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроєкт в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. І зробити це найближчим часом, оскільки 28 березня (в останню неділю місяця) годинники мають перевести на “літній” час.
“Під час обговорення зазначалося, що автори проєкту наполягають, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого у третій часовий пояс за шкалою Всесвітнього координованого часу (UTC). Для виконання даної умови необхідно щоб законопроєкт був прийнятий і набув чинності до останньої неділі березня”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше #Букви розповідали, навіщо здійснюють переведення годинників та як це впливає на здоров’я.