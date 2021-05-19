У середу, 19 травня, комітет з питань здоров'я нації підтримав призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні.

“Підтримати подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України”, – сказав глава комітету Михайло Радуцький.

Кандидатуру Ляшка підтримали 13 членів комітету. Ще один нардеп утримався.

Водночас сам Ляшко пообіцяв членам комітету за літо повністю вакцинувати 5 млн українців.

“Я, Віктор Ляшко, на посаді головного державного санітарного лікаря України та кандидат на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяю в літній період провести вакцинацію двома дозами п’яти мільйонів українців, провести 10 млн вакцинацій як мінімум. Це те, що я гарантую”, – сказав він.

Також кандидат на посаду очільника МОЗ зазначив, що готовий надати комітету плани роботи на 100 перших днів і на перші шість місяців відразу після голосування Ради у четвер, 20 травня.

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова звільнили з посади, а замість нього новим очільником МОЗ, найімовірніше, стане головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який дотепер був заступником міністра.