Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні.
“Підтримати подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я України”, – сказав глава комітету Михайло Радуцький.
Кандидатуру Ляшка підтримали 13 членів комітету. Ще один нардеп утримався.
Водночас сам Ляшко пообіцяв членам комітету за літо повністю вакцинувати 5 млн українців.
“Я, Віктор Ляшко, на посаді головного державного санітарного лікаря України та кандидат на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяю в літній період провести вакцинацію двома дозами п’яти мільйонів українців, провести 10 млн вакцинацій як мінімум. Це те, що я гарантую”, – сказав він.
Також кандидат на посаду очільника МОЗ зазначив, що готовий надати комітету плани роботи на 100 перших днів і на перші шість місяців відразу після голосування Ради у четвер, 20 травня.
Міністра охорони здоров’я Максима Степанова звільнили з посади, а замість нього новим очільником МОЗ, найімовірніше, стане головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який дотепер був заступником міністра.
- #Букви зібрали інформацію про кандидатів на крісло міністрів охорони здоров’я Віктора Ляшка. Детальніше про це – у матеріалі.