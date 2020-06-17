Комітет з питань економрозвитку не рекомендував парламенту приймати програму дій Уряду в поточній редакції та виніс її на розгляд до сесійної зали.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, спікер парламенту Дмитро Разумков поінформував, що Верховна Рада розгляне нову програму дій Уряду 18 червня — після того, як вона буде відпрацьована профільних комітетах.

Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 17 червня відмовився рекомендувати парламенту прийняти програму дій Кабміну в поточній редакції. П’ять членів комітету проголосували “за”, четверо присутніх — “проти”, стільки ж утрималися, рішення було не прийнято.

Водночас комітет підтримав рішення винести документ на розгляд до сесійної зали Ради. За відповідне рішення проголосували дев’ять членів комітету, один висловився проти, ще троє утрималися.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив програму на своєму засіданні “хоч і з другої спроби”, як зазначила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

Комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній Раді повторно відправити програму на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили програму діяльності Кабінету Міністрів, в якій йшлося, що, реагуючи на поточні виклики, “Уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.

29 квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив документ на доопрацювання.

4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності Уряду на доопрацювання і парламент зробив це.