Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, спікер парламенту Дмитро Разумков поінформував, що Верховна Рада розгляне нову програму дій Уряду 18 червня — після того, як вона буде відпрацьована профільних комітетах.
Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 17 червня відмовився рекомендувати парламенту прийняти програму дій Кабміну в поточній редакції. П’ять членів комітету проголосували “за”, четверо присутніх — “проти”, стільки ж утрималися, рішення було не прийнято.
Водночас комітет підтримав рішення винести документ на розгляд до сесійної зали Ради. За відповідне рішення проголосували дев’ять членів комітету, один висловився проти, ще троє утрималися.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив програму на своєму засіданні “хоч і з другої спроби”, як зазначила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.
Комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній Раді повторно відправити програму на доопрацювання.
Нагадаємо, раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили програму діяльності Кабінету Міністрів, в якій йшлося, що, реагуючи на поточні виклики, “Уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.
29 квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив документ на доопрацювання.
4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності Уряду на доопрацювання і парламент зробив це.
- 9 червня Президент Володимир Зеленський після зустрічі з членами Кабінету Міністрів повідомив, що уряд готовий до кінця тижня представити оновлений варіант програми дій.
- 12 червня Кабінет Міністрів України прийняв постанову про затвердження оновленої програми дій.