Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував задовольнити заяву про звільнення міністра розвитку громад і територій Альони Бабак.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні комітету.

Нардепи розглянули подання прем’єр-міністра Олексія Гончарука на звільнення Бабак. Зазначалося, що міністр звільняється за власним бажанням.

В результаті рішення по Бабак підтримав 21 член комітету, ще 4 утрималися.

“Рекомендувати Верховній Раді України звільнити Бабак Альону Валеріївну з посади міністра розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам, членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Бабак Альони Валеріївни з посади міністра розвитку громад і територій України. Рекомендувати ВР проєкт постанови про звільнення Бабак з посади міністра ухвалити в цілому”, – оголосив голова комітету Андрій Клочко.

Варто відзначити, що самої Бабак на засіданні не було. У зв’язку з цим частина членів комітету наполягали, щоб в подальшому подібні рішення приймалися за участю посадових осіб, питання про відставку яких розглядається.

Під час засідання комітет також рекомендував Верховній Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій (замість Бабак). За це рішення проголосували 22 члени профільного комітету.

Шмигаль зараз очолює Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.