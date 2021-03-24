Екснардепка, учасниця Євромайдану Тетяна Чорновол, якій у грудні 2020 року вручили обвинувальний акт у справі про умисне вбивство, написала, що знаходиться на морі та передала привіт "ворогам".

Такий пост Чорновол опублікувала у Facebook.

“Привіт всім ворогам, що з шкіри лізли, щоб закрити мене пожиттєво у тюрмі! А я на морі… Ви, лузери, проґавили мені запобіжний захід. І не сподівайтесь, що втечу. Я сьогодні прилітаю в Україну, бо через тиждень судове засідання у справі за Майдан. Пізніше, друзям, напишу, де я була з фотками. Я не любитель валятися на пляжі, і організованих турів, ця мандрівка хоч і коротка була самостійна мала безліч пригод на шляхах Хемінгуея”, – написала вона.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.