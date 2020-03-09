Програма, фінансована Гейтсом, запропонує домашні тести на коронавірус

У фонді Білла Гейтса запропонують програму, яка містить домашні тести на китайський атиповий коронавірус.

Про це повідомляється в матеріалі The Seattle Times.

“Тестування нового коронавірусу отримає величезне прискорення в найближчі тижні, оскільки проект, фінансований Біллом Гейтсом, і його фонд починає пропонувати набори для домашнього тестування, які дозволять людям брати мазок з носа і відправляти зразки для аналізу”, – йдеться в матеріалі.

Уточнюється, що люди також зможуть оперативно відповідати на питання про свої переміщення через онлайн-форму, що істотно полегшить роботу медиків.

Як розповіли у фонді Гейтса, метою є обробка тисячі тестів на коронавірус в день.

При цьому на даний момент ще не ясно, коли проект буде запущений.

Підкреслюється, що до сих пір тестування на коронавірус було обмеженим.

“Розширена програма тестування для доставки наборів для громадськості буде підтримуватися окремою групою в рамках Фонду Гейтса. Коли система запрацює, люди можуть заповнювати анкету онлайн. Якщо їх симптоми не змінюються, вони можуть запросити набір для тестування, який буде доставлений додому протягом двох годин. Мазки будуть зібрані і доставлені в лабораторію для обробки”, – сказано в статті.

В цілому, фондом Гейтса було виділено на боротьбу з коронавірусом вже близько 100 мільйонів доларів.

Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.