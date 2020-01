Про це повідомляється на сайті заходу.

Заходи 50-го за рахунком форуму триватимуть з 21 по 24 січня і будуть об’єднані ключовою темою “Зацікавлені сторони (стейкхолдери) за згуртований і стійкий мир”.

Серед ключових тем, які будуть розглядати світові лідери під час форуму, визначені наступні:

• Fairer Economies (дослівно – “Більш справедливі економіки”). Як зазначається, з часів Другої світової війни нерівність багатства у багатьох країнах різко зросла, “соціальна мобільність змінилася, і згуртованість підірвалася”. “Як ми змінимо економіку, щоб зростання приносило користь багатьом, а не лише небагатьом, і таким чином забезпечувало стійкий розвиток людства?” – відзначається в описі теми. Спікерами в рамках цієї панелі виступлять голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, міністр фінансів США Стівен Мнучін та інші.

• Better Business (“Кращий бізнес”). Передбачено обговорення розвитку бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін. Заплановані виступи німецького економіста Клауса Шваба, головного виконавчого директора Банку Америки Брайана Мойніхена та інших.

• Society & Future of Work (“Суспільство і майбутнє праці”). Заплановано обговорення технологій, “які руйнують наше економічне та соціальне життя, але також допомагають нам адаптуватися”, а також пошуку консенсусу в рамках Четвертої промислової революції. Спікерами будуть президент США Дональд Трамп еко-активістка Грета Тунберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард та інші.

• Beyond Geopolitics (“Поза геополітикою”). Буде обговорюватися співпраця в рамках подолання конфліктів і глобальних проблем. Серед спікерів – президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц та інші.

• Tech for Good (дослівно “Технології для добра”). Спікери обговорять вплив нових технологій на суспільство і майбутнє людства, а також можливі загрози внаслідок технологічного прогресу. “Перед нами постає величезний спектр етичних дилем. Як нам узгодити правила, що стосуються генетично модифікованих дітей, військових роботів і алгоритмів, що визначають наші шанси на життя?” – йдеться в описі теми. В рамках цієї панелі виступлять ізраїльський історик Юваль Ной Харарі, гендиректор Microsoft Сатья Наделла та інші.

• How to Save the Planet (“Як врятувати планету”). Будуть обговорені ключові кліматичні проблеми, а також розглянуті заходи щодо збереження біорізноманіття та реагування на ризики зміни клімату. У рамках даної панелі виступить еко-активістка Грета Тунберг, виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган та інші.

• Healthy Futures (“Здорове майбутнє”). У фокусі уваги цієї панелі – проблеми охорони здоров’я та забезпечення рівного доступу всіх до медичної допомоги. Серед спікерів – генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус, виконавчий директор Oxfam Вінні Бяньіма та інші.

В рамках ВЕФ-2020 стартують два глобальні проекти: освітня програма, яка охопить 1 млрд осіб, а також ініціатива з висадки 1 млрд дерев на планеті.

Напередодні зустрічі було оприлюднено “Давоський маніфест 2020 року”, перший варіант якого був прийнятий в 1973 році. У цьому документі закладено основні засади діяльності компаній і їхні основні обов’язки стосовно суспільства. У документі, зокрема, викладено концепцію про те, що бізнес повинен служити інтересам всього суспільства, а не просто його акціонерів.

“Люди повстають проти економічних еліт, які, на їхню думку, зрадили їх. Наші зусилля щодо обмеження глобального потепління до 1,5°C провалюються. Незважаючи на те, що світ перебуває в переломному моменті, цього року ми повинні розробити “Давоський маніфест – 2020″, для того щоб переосмислити цілі і системи показників для компаній і урядів. Це те, для чого Всесвітній економічний форум був створений 50 років тому. Це те, що ми хочемо реалізовувати наступні 50 років”, – заявив засновник і виконавчий директор ВЕФ Клаус Шваб.

Програма заходу цього року ґрунтується на зазначеному маніфесті.

На форумі будуть присутні близько 3000 лідерів із 117 держав, включаючи керівників 53 країн і урядів.

Україна на форумі у Давосі

В економічному форумі візьме участь президент України Володимир Зеленський. Факт участі напередодні підтвердила його прес-служба.

“22 січня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Програмою візиту передбачено виступ глави держави під час Давоського форуму. Крім того, заплановано низку зустрічей із лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій”, – відзначили в Офісі президента.

22 січня о 16:15 Зеленський повинен виступити на економічному форумі в Давосі зі спеціальною заявою.

В рамках форуму також буде працювати майданчик “Український дім”. Захід організовує Фонд Віктора Пінчука.

23 січня відбудеться щорічний Український сніданок – традиційний захід, організований з нагоди Всесвітнього економічного форуму. У цьому році темою дискусії стане “Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики”. Одним із модераторів повинен стати Олег Сенцов.

В якості почесного спікера очікується прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Подію відвідають провідні політики, бізнесмени, представники громадянського суспільства, ЗМІ з України та усього світу.

22 січня в 18:00 в Українському домі повинен виступити президент Володимир Зеленський.