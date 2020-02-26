Юрист у сфері технологій з напарником згенерували "всі можливі мелодії" і захистили їх авторським правом для запобігання проблем щодо інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Vice.

Уточнюється, що програмісти згенерували в MIDI “всі можливі мелодії” через те, що музиканти на сьогодні часто судяться за те, що музика схожа окремими наборами нот або частинами.

Як розповів автор ідеї, юрист Дам’ян Риль, часто стається не стільки умисна крадіжка, як “обмеження математичних рівнянь”.

“Завжди є шанс, що артисти придумали дві схожі мелодії незалежно один від одного. На думку програмістів, саме від таких розглядів вони й хочуть врятувати музикантів”, – йдеться в матеріалі.

Фахівці створили алгоритм, який записав усі можливі музичні комбінації з 12 тактів і 8 нот. Даною тактикою часто користуються хакери для злому паролів, перебираючи всі можливі комбінації.

Як розповіли автори, алгоритм генерував у секунду 300 тисяч мелодій, а в цілому їх вийшло 68 мільярдів.

Всі отримані мелодії були опубліковані під ліцензією, яка передбачає відмову від авторських прав.

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