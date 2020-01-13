У випуску програми журналіста Дениса Бігуса (BIHUS.info) на тему вакцинації та гомеопатії знайшли фейки і маніпуляції.

Про це повідомляється на сторінці проєкту “По той бік новин”.

“Ми були шоковані, коли побачили випуск програми “Геометрія Л” від проєкту BIHUS.info, де антивакцинаторам дали трибуну для виголошення фейків та маніпулятивних заяв. Фактично, зібрали всі тригери, які автоматом збільшують кількість переглядів. Менш ніж за добу під відео з’явилося понад 700 коментарів, тоді як під попередніми випусками їх близько 400-500. Але “зрада” навіть не в цьому. Наукові спростування так і не прозвучали“, – зазначають автори проєкту.

Протягом усієї програми “з екрану сипалися маніпуляції і оціночні судження, які потім будуть використовуватися як факти”.

Редактор “По той бік новин” Олена Романюк спростовувала брехню Сергія Гулі (гість Бігуса) про вакцинацію в Японії. Адвокат змішав частину правди і частину брехні.

У проєкті також нагадали, що і. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в січні минулого року розповідала про вакцини і вакцинацію.

Журналісти “По той бік новин” стверджують, що глядачі “Геометрії Л” навіть якщо додивляться випуск до самого кінця, так і можуть залишитися з переконанням, що вакцинація небезпечна.

А ось в коментарях під відео користувачі розкритикували програму і запропонували наступного разу покликати ясновидців: