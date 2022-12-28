Аналітики соціальної мережі Instagram опублікували прогноз трендів на 2023 рік за результатами опитування покоління Z.

Про це йдеться у щорічному звіті Instagram.

Серед головних трендів покоління Z в соцмережі прогнозують:

Екологічно свідому моду;

Політичну активність;

Захист прав осіб з інвалідністю;

Вплив зміни клімату та косметика;

Метавсесвіт;

Соціальні мережі як спосіб заробітку;

Нові медіа;

Вивчення певної культури завдяки їжі;

Рейви;

Зменшення популярності застосунків для знайомств.

Згідно з дослідженням, більшість опитаних заявила, що планує шити одяг своїми руками, аби мати альтернативу фаст-фешну, а інші хочуть купувати одяг більш економно.

Водночас покоління “зумерів” досягає виборчого віку, тому стає активнішим щодо питань політики.

Також вони хочуть стежити за особами з інвалідністю, очікуючи, що під час створення контенту представники покоління Z співпрацюватимуть з такими людьми.

За даними Instagram, ймовірно, у тренді буде виразний й експериментальний макіяж, завдяки якому покоління виражає свою особистість.

67% респондентів заявили, що аватари у метавсесвіті мають краще відображати одяг, відтінки шкіри та різні типи тіла, а інфлюенсери надихатимуться штучним інтелектом у 2023 році.

Молоді люди, крім того, планують використовувати соціальні мережі, щоб заробляти гроші у 2023 році. До прикладу, монетизувати власний проєкт у наступному році.

Від блогерів “зумери” очікують нової подачі контенту. 40% не проти слухати подкасти від своїх улюблених інфлюенсерів.

Зазначається, що 68% респондентів від покоління Z хотіли б спробувати їжу іншої культури.

Молодь також хоче знову відвідати рейви, більша частина опитаних заявили, що слухатимуть неангломовних виконавців. Також популярні – латиноамериканська музика та K-pop.

Опитані особи погодилися, що надіслали б мем як перше повідомлення для знайомства.