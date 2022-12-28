Про це йдеться у щорічному звіті Instagram.
Серед головних трендів покоління Z в соцмережі прогнозують:
- Екологічно свідому моду;
- Політичну активність;
- Захист прав осіб з інвалідністю;
- Вплив зміни клімату та косметика;
- Метавсесвіт;
- Соціальні мережі як спосіб заробітку;
- Нові медіа;
- Вивчення певної культури завдяки їжі;
- Рейви;
- Зменшення популярності застосунків для знайомств.
Згідно з дослідженням, більшість опитаних заявила, що планує шити одяг своїми руками, аби мати альтернативу фаст-фешну, а інші хочуть купувати одяг більш економно.
Водночас покоління “зумерів” досягає виборчого віку, тому стає активнішим щодо питань політики.
Також вони хочуть стежити за особами з інвалідністю, очікуючи, що під час створення контенту представники покоління Z співпрацюватимуть з такими людьми.
За даними Instagram, ймовірно, у тренді буде виразний й експериментальний макіяж, завдяки якому покоління виражає свою особистість.
67% респондентів заявили, що аватари у метавсесвіті мають краще відображати одяг, відтінки шкіри та різні типи тіла, а інфлюенсери надихатимуться штучним інтелектом у 2023 році.
Молоді люди, крім того, планують використовувати соціальні мережі, щоб заробляти гроші у 2023 році. До прикладу, монетизувати власний проєкт у наступному році.
Від блогерів “зумери” очікують нової подачі контенту. 40% не проти слухати подкасти від своїх улюблених інфлюенсерів.
Зазначається, що 68% респондентів від покоління Z хотіли б спробувати їжу іншої культури.
Молодь також хоче знову відвідати рейви, більша частина опитаних заявили, що слухатимуть неангломовних виконавців. Також популярні – латиноамериканська музика та K-pop.
Опитані особи погодилися, що надіслали б мем як перше повідомлення для знайомства.
- Попри те, що покоління мілленіалів перебуває у розквіті своїх сексуальних можливостей, деякі представники цього покоління в усьому світі “відходять від сексу”. Переважно це стосується подружніх пар і тих, хто має тривалі стосунки.