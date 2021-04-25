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Прохолодно та дощі: погода в Україні 25 квітня

У неділю, 25 квітня, в Україні дощитиме, подекуди вночі прогнозують заморозки.

Неділя, 25 квітня 2021, 07:24

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень 25 квітня у західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура на Півдні та Сході вночі +1-6°C, вдень +10-15°C, на решті території вночі заморозки від 0 до -3, вдень – +6-11°C. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві у неділю вдень також ітиме невеликий короткочасний дощ. Вночі заморозки 0-2°C, вдень – +8-10°C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с

  • Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в Україні у найближчі дні.
Теги: погода в Україні

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