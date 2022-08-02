З 1 жовтня цього року запрацює програма "Доступна іпотека" для військовослужбовців, медиків, вчителів та науковців.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

“Програма “Доступна іпотека” запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці”, – розповів Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Натомість мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

А вже з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних.

Нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки. Метою цієї програми є забезпечення житлом кожного військового, рятувальника, вчителя та лікаря.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати гранти до 250 тисяч гривень у межах нової урядової програми “єРобота”. Планується видавати 20 тисяч таких грантів на рік. Отже, бюджет програми на рік сягатиме 5 млрд грн.