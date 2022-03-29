Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, які теми планують обговорити сторони на сьогоднішніх перемовинах у Туреччині та які очікування має Україна.

Про це дипломат сповістив в етері телемарафону.

За його словами, як максимум сторони можуть домовитися про припинення вогню, а мінімальна мета – узгодити гуманітарні коридори. При цьому Кулеба наголосив, що наразі жодного принципового пункту переговорів домовленостей, як таких – немає.

“Президент дав делегації чіткі вказівки – ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Це не є предметом для переговорів. Ми з цікавістю чекаємо на розмови двох делегацій, щоб побачити чи росіяни приїдуть на ці перемовини з готовністю реально про щось домовлятись чи повторювати свої вимоги. Якщо вони готові до предметної розмови — тоді справа піде вперед”, — зазначив Кулеба.

Якщо ж російська сторона продовжить повторювати “пропагандистські наративи”, то розмова буде припинена. Також делегацію застерегли від ймовірних спроб отруєння.