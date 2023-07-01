Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше в червні ПРООН уже передала 142 генератори для потреб Дніпропетровської та Запорізької областей.

Зокрема, цьогоріч ПРООН планує передати ще понад тисячу генераторів, закуплених для потреб 15 областей України.

За словами заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, передані партнерами генератори відразу доставлять на місця, аби громади змогли оперативно відновити надання базових послуг своїм мешканцям.

“Чим швидше ми це зробимо, тим швидше будуть забезпечені умови для повернення українців у свої домівки. Ми продовжуємо працювати з ПРООН над забезпеченням регіонів генераторами. Розуміємо, що вже незабаром нас очікують осінньо-зимові холоди та ймовірно енергетичний ракетний терор Росії, тому потреба в генераторах буде тільки зростати”, – пояснила Анна Юрченко.

Передача всіх генераторів відбувається за координації Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.