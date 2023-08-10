Київ, 10 серпня 2023 року – Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошує грантову програму, спрямовану на допомогу українським підприємствам у розвитку кадрового потенціалу задля підвищення економічної стабільності та сприяння інноваціям. Загальний обсяг фінансування становитиме $2 млн.

У рамках програми передбачається надати близько 20 грантів обсягом від $35 000 до $150 000. Підвищення кваліфікації працівників може надати нові можливості українцям, які залишаються в країні під час війни та шукають роботу, стати стимулом до поверння для тих, хто тимчасово покинув країну, а також допоможе підприємствам, які потребують кваліфікованих працівників, щоб збільшити виробничі потужності та бути конкурентоспроможними у світі.

«Війна Росії проти України спричинила зростання рівня безробіття, особливо серед тих, хто був змушений релокуватися до більш безпечних регіонів України. Програми з підтримки малого та середнього бізнесу допомагають талановитим та мотивованим українцям, які хочуть розвивати економіку України та сприяти її перемозі. USAID продовжує докладати максимум зусиль для підтримки українців у часи безпрецедентних викликів», – зазначає Теодора Делл, в. о. Директора Місії USAID в Україні.

USAID реалізує ініціативу спільно з Міністерством економіки України. Подати заявку на отримання грантових коштів можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва. Реалізація грантової програми сприятиме розвитку професійного навчання та підприємництва, пов’язаного з машинобудуванням, електротехнічним виробництвом, логістикою, виробництвом товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфери індустріального дизайну та індустрії моди, розвитком навичок для експорту, міжнародної торгівлі та європейської інтеграції.

«Війна спричинила безліч викликів для бізнесу, до яких належить брак робочої сили та необхідність рекваліфікації та перенавчання. Задля подолання цих викликів Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” оголошує грантову програму, спрямовану на розвиток кадрового потенціалу бізнесу.

Завдяки новій грантовій програмі українці отримають навички, які відповідають сьогоднішнім потребам бізнесу. Програма підтримає підвищення кваліфікації, перенавчання працівників підприємств, які втратили роботу внаслідок війни, реалізацію інкубаційних, акселераційних програм розвитку підприємництва та розвиток експортних спроможностей підприємств», – зазначила керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Олеся Залуська.

«Один з ключових викликів для Уряду на сьогодні – покращити ситуацію на ринку праці. Адже через війну мільйони українців вимушено виїхали з країни, або переїхали з регіонів бойових дій до більш безпечних і прагнуть якнайшвидше адаптуватись на новому місці та знайти роботу. Наше завдання – допомогти їм в цьому. Ми запустили низку програм, спрямованих на інтеграцію до ринку праці внутрішніх переселенців, ветеранів, людей, що втратили роботу через закриття чи знищення окупантами підприємств. А також пропонуємо українцям можливості пройти навчання, змінити кваліфікацію, щоб отримати більш затребувану нині роботодавцями спеціальність. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надання грантів компаніям, які працюють саме в цьому напрямку. Це наша спільна інвестиція в підвищення кадрового потенціалу країни», – зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно). Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 28 серпня; 16 жовтня; 1 грудня 2023 року.

Детальна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів та критеріїв відбору за посиланням: https://bit.ly/3DNQXLU

З усіма наявними грантовими можливостями від Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» можна ознайомитися за посиланням https://chemonics.submittable.com/submit

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.

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