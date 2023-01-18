Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, долучившись онлайн до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що проєкт "Відбудова України" сягне масштабів ліквідації наслідків після Другої світової війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За словами політика, високе представництво українських партнерів під час сесії “Відбудова України” вкотре довели зацікавленість світу і масштабність проєкту.

“Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни та драйвером не лише для швидкого зростання України, але й новим поштовхом для європейської економіки”, – коментує прем’єр-міністр.

Шмигаль повідомляє, що реалізація проєктів відновлення дасть можливості приватним компаніям на сотні мільярдів доларів. Оборона, АПК, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобуток, ніаршоринг, видобуток і переробка титану й інших корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, що стануть основою для економіки майбутнього в Україні.

Також прем’єр-міністр додав, що уряд не чекає завершення бойових дій, а вже розпочав відновлювати інфраструктуру й житловий фонд на деокупованих територіях.

Під кінець виступу Шмигаль висловив подяку партнерам за допомогу, яку вони надають зараз, та закликав так само об’єднано взяти участь у відновленні України заради спільного процвітання.