Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За словами політика, високе представництво українських партнерів під час сесії “Відбудова України” вкотре довели зацікавленість світу і масштабність проєкту.
“Програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни та драйвером не лише для швидкого зростання України, але й новим поштовхом для європейської економіки”, – коментує прем’єр-міністр.
Шмигаль повідомляє, що реалізація проєктів відновлення дасть можливості приватним компаніям на сотні мільярдів доларів. Оборона, АПК, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобуток, ніаршоринг, видобуток і переробка титану й інших корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, що стануть основою для економіки майбутнього в Україні.
Також прем’єр-міністр додав, що уряд не чекає завершення бойових дій, а вже розпочав відновлювати інфраструктуру й житловий фонд на деокупованих територіях.
Під кінець виступу Шмигаль висловив подяку партнерам за допомогу, яку вони надають зараз, та закликав так само об’єднано взяти участь у відновленні України заради спільного процвітання.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про ймовірність повернення до аварійних відключень електроенергії в країні.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України протягом 2022 року перерахувало більш як 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває у полоні.