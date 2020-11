Про це пише видання The New York Times.

Проте проблеми з неофіційним підрахунком голосів в округах Антрим і Окленд були спричинені людськими помилками, а не програмними збоями, згідно з коментарями представників штату Мічиган, адміністратора округу та експертів з питань безпеки виборів. Чиновники дійшли висновку, що це поодинокі випадки, які не свідчать про ширші проблеми з підрахунком голосів в інших місцях.

У Джорджії проблеми з програмним забезпеченням вплинули лише на те, що працівники виборчих дільниць зареєстрували виборців у двох округах, а результати підрахунку зарахували до інших округів. Проблеми не вплинули на підрахунок голосів.

“Той, хто намагається помилково зв’язати ситуацію в обох штатах, поширює дезінформацію, намагаючись підірвати цілісність нашої виборчої системи”, – заявила Трейсі Віммер, речниця Державного департаменту штату Мічиган.

До прикладу, в окрузі Антрим, штат Мічиган, неофіційні результати спочатку показали, що новообраний президент Джозеф Байден переміг Дональда Трампа приблизно на 3000 голосів.

Однак чиновники вчасно виявили помилку і підрахували голоси. Тоді стало відомо, що Трамп виграв у цьому окрузі приблизно на 2500 голосів.

Проблема, на думку експертів з питань безпеки виборів та державних службовців, полягала в тому, що працівник виборів сконфігурував сканери для голосування та системи звітності з дещо різними версіями бюлетенів, що означало, що деякі результати не відповідали правильному кандидату, коли завантажували їх у систему.

В окрузі Окленд, штат Мічиган, результат однієї місцевих перегонів змінився після того, як виборчі посадовці помітили помилку в неофіційних підрахунках голосів. Перший підсумок сказав, що чинний республіканський комісар округу втратив посаду, але виправлені підсумки показали, що він її залишив. Виборчі працівники округу помилково двічі підрахували голоси з міста Рочестер-Хіллз. Пізніше робітники помітили помилку.

“Як республіканця, мене турбує те, що це навмисно неправильно характеризується, щоб підірвати виборчий процес. Це була поодинока помилка, яку швидко виправили”, – сказала Тіна Бартон, клерк з Рочестер-Хіллз, у своєму відео.

