Чинний президент США Дональд Трамп та багато його прихильників скаржилися на вихідних, що "програмні збої" підірвали підрахунок голосів у Мічигані та Джорджії, і стверджували, що ці проблеми спричинили ширші неполадки в інших округах та штатах, які використовували те ж програмне забезпечення.

Про це пише видання The New York Times.

Проте проблеми з неофіційним підрахунком голосів в округах Антрим і Окленд були спричинені людськими помилками, а не програмними збоями, згідно з коментарями представників штату Мічиган, адміністратора округу та експертів з питань безпеки виборів. Чиновники дійшли висновку, що це поодинокі випадки, які не свідчать про ширші проблеми з підрахунком голосів в інших місцях.

У Джорджії проблеми з програмним забезпеченням вплинули лише на те, що працівники виборчих дільниць зареєстрували виборців у двох округах, а результати підрахунку зарахували до інших округів. Проблеми не вплинули на підрахунок голосів.

“Той, хто намагається помилково зв’язати ситуацію в обох штатах, поширює дезінформацію, намагаючись підірвати цілісність нашої виборчої системи”, – заявила Трейсі Віммер, речниця Державного департаменту штату Мічиган.

До прикладу, в окрузі Антрим, штат Мічиган, неофіційні результати спочатку показали, що новообраний президент Джозеф Байден переміг Дональда Трампа приблизно на 3000 голосів.

Однак чиновники вчасно виявили помилку і підрахували голоси. Тоді стало відомо, що Трамп виграв у цьому окрузі приблизно на 2500 голосів.

Проблема, на думку експертів з питань безпеки виборів та державних службовців, полягала в тому, що працівник виборів сконфігурував сканери для голосування та системи звітності з дещо різними версіями бюлетенів, що означало, що деякі результати не відповідали правильному кандидату, коли завантажували їх у систему.

В окрузі Окленд, штат Мічиган, результат однієї місцевих перегонів змінився після того, як виборчі посадовці помітили помилку в неофіційних підрахунках голосів. Перший підсумок сказав, що чинний республіканський комісар округу втратив посаду, але виправлені підсумки показали, що він її залишив. Виборчі працівники округу помилково двічі підрахували голоси з міста Рочестер-Хіллз. Пізніше робітники помітили помилку.

“Як республіканця, мене турбує те, що це навмисно неправильно характеризується, щоб підірвати виборчий процес. Це була поодинока помилка, яку швидко виправили”, – сказала Тіна Бартон, клерк з Рочестер-Хіллз, у своєму відео.

As the City Clerk of the City of Rochester Hills, this is my response to the inaccurate statement of @GOPChairwoman. https://t.co/TdxyIvEZ2J pic.twitter.com/t5C1VvGR01 — Tina Barton (@TLBsStory) November 7, 2020

Представники штату Мічиган заявили, що помилки були допущені через людський фактор, але їх виявили перед наступним етапом перевірок, призначеним для виявлення таких помилок. У цьому огляді два республіканських та два демократичних “спостерігачі” засвідчують підрахунок голосів у кожному окрузі, перевіряючи опитування, підсумки виборчих бюлетенів та табуляційні стрічки.

Округи використовували програмне забезпечення для управління виборами, виготовлене Dominion Voting Systems. Це змусило консервативні видання, такі як Breitbart і The Federalist, помилково припустити, що помилки були з Dominion і могли стати причиною масштабніших проблем у Мічигані та в Джорджії, де округи використовували програмне забезпечення Dominion.

У Джорджії лише один із трьох округів, у яких були проблеми, округ Гвінет, заявив, що вони виникли через програмне забезпечення. Проблеми вплинула на затримку підрахунку голосів, але не на результат. Два інших, округи Спалдинг та Морган, мали проблеми із системами реєстрації виборців на дільницях.

Однак Трамп та прессекретар Білого дому Кейлі Мак-Енані активно поширювали у соціальних мережах інформацію про те, що проблеми із програмним забезпеченням могли призвести до глобальних помилок. Цією інформацією поділилися понад 250 тисяч разів. Праві видання підхопили цю тему та опублікували матеріали.

Сенатори-республіканці від Джорджії, Келлі Лоффлер і Девід Пердью, заявили, що підрахунок голосів у штаті був “невдалим” через системні збої та закликали державного секретаря штату Бреда Раффенспергера подати у відставку. Пізніше пан Раффенспергер відповів, що “цього не станеться”.

Державний департамент Мічигану заявив, що той факт, що працівники виборчих органів зафіксували проблеми з підрахунками голосів, свідчить про роботу системи перевірок.