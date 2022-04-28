Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“На Донбасі все ще є чимало змін щодо території, яку здобули та чи втратили, відверто кажучи, обидві сторони”, – зазначив посадовець під час фонової розмови з журналістами.
Він заявив, що наразі РФ має в Україні 92 батальйонні тактичні групи проти 85 минулого тижня.
Однак посадовець також зазначив, що постійні “проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та забезпеченням” не дають змоги російським військам просуватися більше ніж “на кілька кілометрів у будь-який день лише тому, що вони не хочуть бігти надто далеко попереду їх логістики та забезпечення”.
РФ просувається на схід і південь від Ізюма, але все ще стикається з відштовхуванням з боку українських військ.
Своєю чергою, на півдні, США бачили, як деякі російські війська залишають обложене місто Маріуполь і прямують на північний захід у напрямку Запоріжжя, попри те, що Маріуполь досі не впав, про що свідчать тривалі російські удари по місту.
Посадовець також повідомив, що з початку лютневого вторгнення РФ запустила по Україні понад 1900 ракет.
- Нагадаємо, триває 64-тя доба героїчного спротиву України повномасштабній російській агресії. У міністерстві оборони Великої Британії опублікували карту бойових дій в Україні станом на 28 квітня.
- Російські окупаційні війська обстріляли один зі східних районів Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина і ще дві отримали поранення.
- Водночас окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Однак так званий “заступник голови” військово-цивільної адміністрації Херсона Кирило Стрємоусов повідомив, що у місті не будуть проводити “референдум” щодо утворення “ХНР”.