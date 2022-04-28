За оцінкою високопосадовця з Міноборони США, російські сили досягають "повільного та нерівномірного" прогресу на сході України, частково через опір України, а також через тривалі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“На Донбасі все ще є чимало змін щодо території, яку здобули та чи втратили, відверто кажучи, обидві сторони”, – зазначив посадовець під час фонової розмови з журналістами.

Він заявив, що наразі РФ має в Україні 92 батальйонні тактичні групи проти 85 минулого тижня.

Однак посадовець також зазначив, що постійні “проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та забезпеченням” не дають змоги російським військам просуватися більше ніж “на кілька кілометрів у будь-який день лише тому, що вони не хочуть бігти надто далеко попереду їх логістики та забезпечення”.

РФ просувається на схід і південь від Ізюма, але все ще стикається з відштовхуванням з боку українських військ.

Своєю чергою, на півдні, США бачили, як деякі російські війська залишають обложене місто Маріуполь і прямують на північний захід у напрямку Запоріжжя, попри те, що Маріуполь досі не впав, про що свідчать тривалі російські удари по місту.

Посадовець також повідомив, що з початку лютневого вторгнення РФ запустила по Україні понад 1900 ракет.