Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він сподівається на пом’якшення продовольчої кризи, яка була спричинена повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Проте Антоніу Гутерріш зазначив, що наразі не вдалося досягти будь-якої угоди щодо розблокування постачання зерна.

“Я думаю, що прогрес є, але ми ще не досягли його повністю. Це складні речі, і той факт, що все взаємопов’язано, робить переговори надскладними”, – заявив Антоніу Гутерріш.

Наразі триває робота над ухваленням “пакетної угоди”, яка включатиме рішення по відновленню експорту зерна з України.

Також генеральний секретар ООН зазначив, що угода може стосуватися розблокування постачання продовольчих товарів та мінеральних добрив з РФ.