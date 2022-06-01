Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Проте Антоніу Гутерріш зазначив, що наразі не вдалося досягти будь-якої угоди щодо розблокування постачання зерна.
“Я думаю, що прогрес є, але ми ще не досягли його повністю. Це складні речі, і той факт, що все взаємопов’язано, робить переговори надскладними”, – заявив Антоніу Гутерріш.
Наразі триває робота над ухваленням “пакетної угоди”, яка включатиме рішення по відновленню експорту зерна з України.
Також генеральний секретар ООН зазначив, що угода може стосуватися розблокування постачання продовольчих товарів та мінеральних добрив з РФ.
- Нагадаємо, що за даними дипломатів, генсек ООН Антоніу Гутерреш проводить перемовини з Росією, Туреччиною та іншими державами, щоб відновити експорт продуктів з України на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Одна із пропозицій Гутерреша – послабити санкції проти РФ, аби відновити експорт з України.
- Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав президента РФ Володимира Путіна “мати серце” та відкрити порти в Україні, щоб “діти у всьому світі не голодували”.
- Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.