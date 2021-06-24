Загальний прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом за 2015-2020 роки становить 54%.

Про це поінформувала сьогодні під час презентації підсумків виконання Угоди в.о. заступника генерального директора урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна.

За її словами, в рамках імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС було визначено 8000 заходів у рамках понад 2000 завдань.

Як пояснила Неліна, виконання цього великого обсягу заходів і завдань можна моніторити в інформаційно-аналітичній системі “Пульс Угоди”. Там можна відслідковувати прогрес у виконанні Україною своїх зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію загалом та в 24 секторах зокрема.

“За результатами звітного періоду, це п’ять років, “Пульс угоди” вирахував загальний відсоток прогресу, який становить 54%. Це дуже хороший показник. Оскільки ми говоримо про більш, ніж половину виконання зобов’язань на сьогодні, попри ті складні економічні процеси, які відбувалися в усьому світі”, – наголосила Неліна.

Згідно з представленою нею інфографікою, в 2020 році Україна просунулася у реалізації своїх зобов’язань на 10%.

Найбільшого прогресу за час виконання Угоди про асоціацію досягнуто у таких сферах: підприємництво (81%), держзакупівлі (83%), гуманітарна політики (84%), технічні бар’єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (85%), а також політичний діалог, національна безпека і оборона (89%).

Найгірша ситуація у сферах: фінансової співпраці та боротьби з шахрайством (24%), транспорту, транспортної інфраструктури, поштових та кур’єрських послуг (35%) і фінансового сектору (36%).

Загалом за 2015 рік Україна виконала 95% необхідних заходів, в 2016 році – 81%, в 2017 році – 68%, в 2018 році – 65%, в 2019 році – 48% і в 2020 році – лише 34% заходів (у рамках імплементації Угоди).

При цьому центральні органи виконавчої влади виконали 54% всіх доручених їм заходів, Верховна Рада виконала 43% завдань, а інші органи влади – 37%.

Як відомо, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбувалося в два етапи.

21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС було підписано політичну частину Угоди та Заключний акт саміту.

А 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком та керівництвом Європейського Союзу було підписано економічну частину Угоди.

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації усіма державами-членами Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі.