Про це повідомляють #Букви.

Презентація цієї новинки відбулася сьогодні, 15 квітня й транслювалася на Youtube-каналі компанії.

Mercedes-Benz EQS – це повністю електричний седан. У компанії охрестили цей електрокар “прогресивною розкішшю, доступною для сприйняття всіма органами чуття”. Вихід цієї моделі знаменує собою початок нової ери для компанії.

EQS є першою моделлю, що побудована на новій архітектурі для електромобілів представницького класу та класу “люкс”. Технології штучного інтелекту полегшать водіями повсякденне життя у багатьох аспектах.

Серійна модель має модульну платформу електричного силового агрегату Mercedes-Benz із синхронними двигунами. Під капотом Mercedes-Benz EQS розміщені відразу два акумулятори на 90 кВтг і 107,8 кВтг, виготовлених з літій-іонних елементів NCM 811. З першою батареєю запас ходу авто досягне 600 кілометрів, а з другої – понад 770 км без підзарядки.

Водій зможе зарядити авто до 80% всього за 35 хвилин за допомогою станції швидкого заряджання постійного струму.

Відсутність звичайного двигуна дозволило створити довершений зовнішній дизайн автомобіля, зокрема вдосконалити форму електрокара. Творці скоротили капот та виділили більше місця водію й пасажиру на передньому сидінні.

Проте справжній захват викликає внутрішній дизайн автомобіля. Творці вмістили новаторський 56-дюймовий Hyperscreen MBUX (Mercedes-Benz User Experience), який охоплює всю панель і оснащений вигнутим скляним дисплеєм із трьома OLED-екранами.

Функціональність Hyperscreen включає головний дисплей та навігацію, які працюють за технологією доповненої реальності, системи розпізнавання голосу “Hey Mercedes” та новим Zero Layer, який демонструє найбільш використовувані програми водія на центральній панелі. Система здатна відстежувати до семи профілів водіїв, запам’ятовуючи індивідуальні уподобання. Водії можуть авторизуватися за допомогою відбитків пальців або розпізнавання обличчя.

Чистоту повітря у салоні підтримує система фільтрації HEPA. Автомобіль оснащений оздоровчою системою, яка покращує атмосферу за допомогою масажних сидінь та програмування нових звукових пейзажів, зокрема “Літній дощ”, “Лісова галявина” та “Звуки моря”. Пасажир на передньому сидінні має власну інформаційно-розважальну систему, доповнену бездротовими навушниками.

Hyperscreen також слідкуватиме, щоб водії не відвертали увагу від дороги під час руху. Камера на дисплеї водія контролюватиме його очі й перевірятиме, відволікається він чи ні. Якщо ж водій занадто часто дивиться у бік пасажира, система дає йому попередження. Наступного разу дисплей вимкнеться без попереджень.

Наразі автовиробник не озвучив ціну цієї прогресивної новинки.