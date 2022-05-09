Про це Олексій Арестович розповів в етері Youtube-каналу Марка Фейгіна.

Фейгін запитав, чому не були готові південні області України, чому не підготували Херсон, Нову Каховку, з якої причини не були заміновані та підірвані мости.

“Відповідь дуже коротка у тих, хто цією темою займається: про*бали”, – відповів на ці питання Арестович.

Радник Єрмака стверджує, що шукатимуть винних і на них чекатиме покарання.

“Хто, чого і як – так, розбиратимемося, зокрема розбираються правоохоронні органи. Тому що – де некомпетентність, де зрада – це найбільше запитання. Там розбираються, і обов’язково всім дадуть оцінки – і кадрові, і персональні, і кримінальні, і всі на світі”, – сказав Арестович.

Також радник керівника ОП дав оцінку людям, які критикують чинну владу у зв’язку із ситуацією в Маріуполі. Арестович сказав, що йому шкода рідних і близьких цих військових. Стосовно критиків він заявив:

“Долб*йоби, бл*дь, безсовісні, які спекулюють на цій темі, спекулюючи, що “є військове рішення, просто влада цього не хоче”, що “не всі сили влада приклала”, а два слова, які я чую від президента “Маріуполь”, “Азовсталь”, “Маріуполь”, “Азовсталь”… Інших слів я не чую від президента”.

Олексій Арестович заявив, що знає які рішення приймаються. Він додав, що “хтось” дуже хоче повішати все на Офіс президента, зробивши повністю невинними військових, військове командування та іноземних партнерів. Він додав, що можливо це підіймається задля отримання електоральних балів – “ніби війна вже завершилася”, хоч до її кінця це дуже довго і не ясно, яким буде цей кінець.

“Панове, нам до кінця війни, як до Пекіна у відомій позі.. І ще не ясно, яким цей кінець буде. Не все так благополучно, як здається, і це м’яко кажучи.. А у нас уже ділять якійсь майбутні портфелі”.