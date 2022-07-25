Україна підписала перші договори на 260,5 мільйонів гривень щодо закупівлі безпілотників. Їх придбають у межах проєкту "Армія дронів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Супердрони з’являться на фронті вже скоро. Україна підписала контракти на 78 мультикоптерів Matrice. Вони оснащені технологією штучного інтелекту. Дрони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

У закупівлі передбачено 20 Fly Eye. Вони є одними з найкращих дронів-розвідників у світі.

“Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті”, — написав Михайло Федоров.

За його словами, вже замовлено дві наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate. Це також сталося завдяки ініціативі компанії Monobank. Міністр наголосив, що охочі зможуть залишити “послання” окупантам на дронах-камікадзе.

Про початок проєкту “Армія дронів” було оголошено 1 липня. Це сталося на платформі United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації. Перших 150 операторів у військових цілях стали навчати з 12 липня.