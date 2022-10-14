Проєкт Solana за своєю ідеєю спочатку кидає виклик блокчейну Ethereum, виступаючи в якості основної платформи для проведення угод з децентралізованими фінансами. Користувачам запропоновано високу швидкість обробки всіх транзакцій з мінімальними комісіями. Саме тому сьогодні купити Solana варто через високу перспективність проєкту та надмірну перевантаженість мережі Ethereum.

У чому особливість Solana: прогноз на найближчі 5 років

Відмінна риса проєкту – можливості, що надаються кожній стороні, яка виконує транзакцію. Блокчейн обробляє 2,5 тис. транзакцій за секунду, коли Ethereum може впоратися лише з 15 операціями за цей час. Теоретична максимальна пропускна здатність Solana – 50 000 транзакцій за секунду при обробці даних блоку за 400 мс. Швидкість роботи мережі виходитиме на заявлений рівень у міру вдосконалення апаратного забезпечення. Ще одна особливість проєкту – використання гібридного протоколу PoH та PoS. Це забезпечує високу енергоефективність усім процесам у системі.

Solana – криптовалюта, прогноз якої не змінюється з моменту запуску. Курс монети блокчейну поступово зростає, враховуючи негативні тенденції розвитку крипторинка. Звісно, ​​геополітичні та економічні чинники позначилися на ціні токена і після падіння ринку він подешевшав. Наразі вартість поступово відновлюється, але на Солана курс залишається комфортним для входу на ринок за участю у конкретному проєкті.

Ціновий прогноз

Свого максимуму криптовалюта досягала 6 листопада 2021 року з показником $259,96. Вартість на середину жовтня 2022 року становила $32,765.У більшості аналітиків оптимістичні прогнози, тому очікується, що до кінця 2022 року ціна токена складе $35. Якщо розглядати співвідношення Solana/USD у довгостроковій перспективі, то очікується, що середня вартість крипти до 2025 досягне $145. До 2030-го цей показник може зрости до $465,96.

Сервіс WalletInvestor менш оптимістичний, тому передбачає, що вартість монети до кінця 2022 року може обвалитися до $3,65. До вересня 2027 року показник становитиме $0,07, а після – монета знеціниться. Зверніть увагу, що цей прогноз було складено заздалегідь і передрікало критичне падіння ціни ще у вересні 2022 року. Наразі видно, що, попри падіння, вартість встигла зафіксуватись і продовжує зростати.

Плануючи власні інвестиції, проводьте власні аналітичні дослідження ринку, щоб вибрати оптимальний час для вкладень. Крім думок експертів, приділяйте час технічному та фундаментальному аналізу. Не забувайте, що зовнішні чинники також впливають на стан справ і цінові коливання.