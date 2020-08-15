Один з кращих фільмів італійського неореалізму "Ночі Кабірії" Федеріко Фелліні відкриє проєкт Kinove “Великі на великому”, що стартує 25 серпня. Показ стрічки відбудеться в межах 49-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Фільми Федеріко Фелліні, як окремий всесвіт — ними захоплюються, їх цитують, намагаються відтворити, критикують, порівнюють, але не залишаються до них байдужими. Один з найяскравіших прикладів — “Ночі Кабірії” 1957 року. Оманлива простота неореалізму працює декорацією для розкриття яскравого характеру повії Кабірії — грубої, вульгарної, та водночас простої і наївної героїні, яку блискуче втілила муза та дружина режисера Джульєтта Мазіна.

Чорно-білий фільм про мешканців римського “дна” зосереджується не на криміналі, а на людських слабкостях. Наївна, але відважна повія Кабірія, соромлячись своєї професії, безуспішно намагається знайти заможного покровителя, який забрав би її з собою з бідного кварталу. А в глибині душі вона мріє про вічне кохання. Кабірія прагне бути щасливою як ніхто інший. У неї золоте серце, вона ніколи не сумує і готова радіти життю з будь-якого приводу.

Кабірія сіє навколо себе доброту, і це часто обертається для неї приниженнями та розчаруваннями. Мріям Кабірії не судилося збутися, вона стає жертвою своєї наївності, але знаходить в собі сили щоразу після чергового падіння зібратися з духом і почати жити заново.

“Ночі Кабірії” отримали дві нагороди Канського кінофестивалю 1957 року, а також премію “Оскар” як “Найкращий іноземний фільм”, за що стрічку визнали одним з кращих творів італійського кінематографу.

25 серпня о 19:00 у кінотеатрі “Жовтень” кінофестиваль “Молодість” та Kinove покажуть відреставровану копію видатного фільму з циклу “Великі на великому”, де є місце добру та злу, розчаруванню та надії, зраді та коханню. Але навіть найтемніша ніч колись зміниться світлим днем.

Квитки незабаром доступні на: https://ticketsbox.com/molodist/