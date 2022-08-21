Про це йдеться у дописі дружини президента Олени Зеленської.
Існує багато визначень тероризму, однак насамперед — це вбивство невинних людей, аби залякати решту суспільства чи спільноти. Зеленська наголосила, що саме те, що постійно робить РФ.
Вона поділилась проєктом “Закриті очі” — його автори планують скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення, щоб зберегти пам’ять про загиблих українців.
“Нині тут понад дві тисячі імен. Кожне ім’я — невимовний біль. “Загинула разом із сином Владиком під час обстрілу”, “загинув від мінометного обстрілу у власному дворі”, “викрадений з дому і розстріляний”. Жах, коли бачиш три однакові прізвища підряд, розумієш: загинула уся сім’я”, – написала пера леді.
У мартиролозі можна додати інформацію про загиблу людину. За словами Зеленської це важливо не лише для збереження пам’яті — свідчення про таку кількість жертв допоможуть досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала РФ державою-спонсором тероризму.
Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам’яті та данини пам’яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободами.
- РФ визнала, що використовує гіперзвукові ракети “Кинджал”. Окупанти заявили, що застосували їх проти України щонайменше тричі.
- Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни в територіальному контролі вздовж російсько-українського фронту. Наразі російські війська, ймовірно, готові здійснювати лише обмежені локальні напади, рідко залучаючи більше роти військ.
- Станом на початок 179-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців.