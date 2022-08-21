21 серпня світ з ініціативи ООН світ вшановує жертв тероризму. Україна також, оскільки постійні бомбардування РФ наших мирних міст та сіл, прицільні обстріли торгових центрів, лікарень та шкіл, катування і вбивства на окупованих територіях — є ніщо інше, як тероризм.

Про це йдеться у дописі дружини президента Олени Зеленської.

Існує багато визначень тероризму, однак насамперед — це вбивство невинних людей, аби залякати решту суспільства чи спільноти. Зеленська наголосила, що саме те, що постійно робить РФ.

Вона поділилась проєктом “Закриті очі” — його автори планують скласти повний мартиролог жертв російсько-української війни серед цивільного населення, щоб зберегти пам’ять про загиблих українців.

“Нині тут понад дві тисячі імен. Кожне ім’я — невимовний біль. “Загинула разом із сином Владиком під час обстрілу”, “загинув від мінометного обстрілу у власному дворі”, “викрадений з дому і розстріляний”. Жах, коли бачиш три однакові прізвища підряд, розумієш: загинула уся сім’я”, – написала пера леді.

У мартиролозі можна додати інформацію про загиблу людину. За словами Зеленської це важливо не лише для збереження пам’яті — свідчення про таку кількість жертв допоможуть досягти справедливості: щоб міжнародна спільнота визнала РФ державою-спонсором тероризму.

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам’яті та данини пам’яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободами.