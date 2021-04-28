22 квітня, у День Землі, відбувся Саміт сталого бізнесу, організований бізнес/медіа бюро Ekonomika+ у партнерстві з Глобальним договором ООН в Україні та Асоціацією лідерів сталого розвитку СУП.

Захід відбувся у форматі безкоштовної онлайн-трансляції. Понад 10 тисяч глядачів змогли дізнатися про те, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти. Своїм непересічним досвідом поділилися такі успішні компанії, як UFuture, “EPAM Україна”, “Фармак”, Electrolux та інші представники українського та світового бізнесу.

Хедлайнером саміту став засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький. Він розповів про три види екосистем, які дозволяють людині розвиватися й досягати успіху: інноваційну, промислову та соціальну. Також Хмельницький поділився п’ятьма актуальними навичками: аналітичне мислення, позитивне мислення, відсутність страху ризику, вміння навчатися та перенавчатися, залученість та наполегливість.

“В Україні 60% людей не люблять свою роботу та хочуть знайти справу до душі. Але там, де легка робота, немає кар’єрного зростання. Лише через перешкоди приходить зростання. І коли ви досягаєте успіху, вам починає подобатися ваша робота”.

Керівний партнер венчурного фонду GR Capital Максим Філіппов переконаний: нові рішення виникають з проблем. З учасниками саміту він поділився критеріями потенційно успішного проєкту: інноваційність, випереджувальний розвиток, робоча бізнес-модель та можливість масштабування.

Що несе Україні Green Deal – Європейський зелений курс? Чи зможуть українські компанії модернізувати свої виробництва за новими екологічними стандартами? Про це учасники Саміту сталого бізнесу поговорили під час панельної дискусії. Її учасниками стали:

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК;

Тіберіу Діма, генеральний директор “BASF Україна”;

Алекс Ліссітса, президент асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, генеральний директор ІМК;

Володимир Костюк, виконавчий директор “Фармак”;

Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України;

Денис Морозов, перший заступник генерального директора “Інтерпайп”.

Модератором виступила Олена Фроляк, українська журналістка, телеведуча, шеф-редакторка та ведуча програми “Факти ICTV”.

Роман Абрамовський:

“Україна може стати інвестиційним раєм, якщо реалізувати верховенство права, захист інвестицій та стимули для інвесторів“

Дмитро Сахарук:

“Минулого року ми презентували стратегію на 10 років, там чільне місце посідає виконання Цілей сталого розвитку. Аби досягати їх, потрібна співпраця з державою, створення умов. Модернізація — це про великі гроші, а інвестори вкладають туди, де створені умови“.

Тіберіу Діма:

“Нам потрібно досягти балансу між продуктивністю та мінімізацією впливу на екологію, зберегти біорізноманіття та мінімізувати використання ресурсів. Водночас це має бути економічно вигідно. Тож ми працюємо над виведення нових сортів, біологічним та хімічним захистом рослин з мінімальним впливом на екологію, а також розробляємо застосунок для фермерів“.

Алекс Ліссітса:

“Одна з ініціатив European Green Geal — “карбонові сертифікати” для сільського господарства. У рослинництві ми можемо заробляти на них гроші — понад 100 євро з гектара, але для цього треба впроваджувати інновації та застосовувати сучасні засоби захисту рослин. 50% успіху — зміни у підходах до ґрунтообробітку”.

Володимир Костюк:

“У 2019-му “Фармак” долучився до Глобального договору ООН. За останній рік ми скоротили викиди в атмосферу на 33%. Будь-яке наше інвестиційне рішення пов’язане з принципами сталого розвитку. Коли ми говоримо про сталий розвиток, то говоримо про людей. Кожен відповідальний бізнес має створити безпечні умови для співробітників у період пандемії. І ми це робимо”.

Денис Морозов:

“Green Deal для України невідворотний, нашій промисловості доведеться декарбонізуватися. У 2012 році ми вклали $1 млрд у будівництво “Інтерпайп Сталь”, що дозволило зменшити викиди СО2 майже у 10 разів. Це дає змогу вийти на рівень норм Green Deal. Головним стимулом для компаній декарбонізуватися можуть стали додаткові привілеї”.

Голова правління Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук поділился результатами України на шляху до досягнення Цілей сталого розвитку. Виявилося, що за 15 з 17 цілей наша країна має негативні показники. Аби досягти усіх 17 цілей, необхідно перевинайти ведення бізнесу.

“На нас чекає ера сталого підприємництва”, — упевнена менеджерка з корпоративних комунікацій “Данон” в Україні Катерина Глушаниця. Вона розповіла, чому сталий бізнес — це ефективна модель управління та як криза впливає на швидкість сталої трансформації компаній.

Від 2013 до 2019 року компанії зі стабільно високими ESG-показниками були менш волативними та демонстрували у 5 разів вищу операційну маржу, аніж компанії з низькими показниками ESG.

Про те, як Electrolux реалізує принципи сталості у компанії, розповіла генеральна директорка компанії в Україні та країнах Кавказу Катерина Білобловська. Підхід до сталого розвитку Electrolux є частиною глобальної мети компанії “For the Better 2030”: зробити кращими рішення, компанію та життя. З учасниками саміту спікерка поділилася основними ініціативами щодо кожної із цих цілей.

Про те, як “Київстар” робить цифрові технології доступними та безпечними для різних поколінь, розповіла директорка з корпоративних зв’язків компанії Анна Захараш. З учасниками саміту вона поділилася проєктами, через які “Київстар” досягає поставлених цілей та змінює життя людей на краще: Школа мобільної грамотності “Смартфон для батьків”, просвітницький портал stop-sexting.in.ua та інформаційна кампанія #НЕведись, курс “Підприємництво для школярів”.

Як ESG-проєкти об’єднують людей в умовах віддаленої роботи, на прикладі компанії “ЕРАМ Україна” розповіла експертка КСВ-проєктів компанії Азіза Хамідова. Спікерка розповіла про результати проєктів eKids, Green EPAM (зелені ініціативи), “Протидія COVID-19” та донорської спільноти.

Про продукти та сервіси YASNO, що підтримують зелений енергетичний перехід України, розповів директор з продажів та обслуговування клієнтів компанії Євген Бушма. Серед них: дахові сонячні панелі, набори “Розумне світло”, кліматична техніка, енергоефективні набори, системи зберігання енергії та зарядні станції для електромобілів.

StarLightMedia — медіалідер, половину потенціалу якого становлять жінки, перший підписант Women’s Empowerment Principles в Україні. Про те, як StarLightMedia популяризує проєкти гендерної рівності, розповіла операційна директорка компанії Тетяна Стрекаль.

Заступник генерального директора із земельних та соціальних питань АТ “Укргазвидобування” В’ячеслав Чаус поділився досвідом інтеграції ЦСР у бізнес-стратегію компанії. Минулого року компанія долучилася до Глобального договору ООН. Відповідно до специфіки діяльності “Укргазвидобування”, ухвалили рішення сфокусуватися на трьох цілях сталого розвитку: міцне здоров’я, якісна освіта, розвиток міст та спільнот.

У 2020 році компанія реалізувала 60 проєктів розвитку громад, а станом на квітень 2021 року 43 ініціативи реалізуються.

Після Саміту відбулася Церемонія нагородження переможців рейтингу “Лідери сталого бізнесу” від журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших”. Нагороди фіналістам вручив головний редактор видання Максим Біроваш.

Чудовим завершенням події став виступ відомого українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Організатори дякують партнерам заходу:

приймаючому партнеру — Академії ДТЕК,

компанії “Соломія”,

організатору кейтерингу — компанії “Сіль та Перець”,

HR-партнеру — Work.ua.

А також медіапартнерам: