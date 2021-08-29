Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Ми вважаємо, що історію України мають розказувати тільки українці! Ця меморіалізація має бути, чи є це меморіалізація Бабиного Яру, чи Голодомору, чи Революції Гідності, то це мають розказувати українці”, – зазначив Ґрод.

За його словами, Світовий конгрес українців готовий надати понад 20 мільйонів доларів на підтримку проєкту “Бабиного Яру”.

“Ми написали до міністра культури України Ткаченка пропозицію, що ми як Світовий конгрес українців готові надати понад 20 мільйонів доларів, щоб підтримати національний проєкт, щоб сформувати цей національний проєкт”, – сказав Ґрод, зазначивши, що цю суму запропонував один меценат з Канади.

Варто зазначити, що в Бабиному Яру розстрілювали євреїв, ромів, а також українців, зокрема, представників націоналістичного руху, наприклад поетесу Олену Телігу.

“Тому ми мусимо зрозуміти цю історію. І це мусить Україна розказувати цю історію, не приватні особи, де немає ніякого контролю зі сторони уряду. Ми дивимося на проєкти, скажімо, музеїв голокосту по світу в США, в Канаді, по Європі. Це є все державні проєкти”, – сказав Ґрод.

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. Його фінансує однойменний благодійний фонд, до якого входять зокрема російські олігархи Міхаїл Фрідман та Ґєрман Хан. У самому Центрі вже заявили, що обоє олігархів народилися та виросли в Україні і сплачують тут податки, а їхня фінансова частка у проєкті менша за 50%. Але у 2018 році обоє потрапили у передсанкційний список олігархів, які Міністерство фінансів США назвало близькими до президента РФ Владіміра Путіна.