Вже минув 151-й день повномасштабної російсько-української війни, який став рівно п'ятим місяцем протистояння. З 24 лютого трапилося багато трагедій та перемог, зокрема через підтримку західних партнерів.

Про це повідомили #Букви.

За п’ять місяців війни у Росії неодноразово змінювала риторику причин вторгнення, відмовившись від “захопити Київ за три дні”. У РФ досі приховують дані про втрати техніки та особового складу, хоча Генштаб ЗСУ звітував про 39 520 ліквідованих окупантів.

Російський наступ на Україну стався з семи напрямків. Вони атакували Київську, Сумську, Чернігівську області та просунулися на півдні зі сходом. З перших трьох регіонів їх вдалося вибити на початку квітня через потужний опір українських військових.

Нині у РФ сконцентрували зусилля на сході та південному-сході України. Ворог атакував Маріуполь, поки захисники чинили опір, зокрема з “Азовсталі”. Наприкінці травня українські військові за посередництва ООН все ж були евакуйовані з заводу, а окупанти змогли захопити місто.

Російська армія просувалася з величезними втратами у Луганській області. Міноборони РФ звітувало про захоплення будь-якого села. За чотири місяці наступу росіяни змогли захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. З останніх міст українські військові відходили на більш підготовлені позиції.

У Харківській області ворога вдалося посунувши ворога до держкордонів Росії. За словами президента Володимира Зеленського, якраз на 150-й день війни поступово звільняють Херсонську область від російської окупації.

Оскільки РФ не вдається успішно чинити опір ЗСУ, то вони взяли тактику залякування мирного населення. Тому кожного дня російські солдати завдають ракетних ударів по різних містах України.

Перемоги України

Україні вдалося виграти битву за Київ та зупинити активне просунення на півдні.

Одним з успіхів стало знищення російського флагмана Чорноморського флоту крейсера “Москва”. У ніч з 13 на 14 квітня українські військові влучили протикорабельними ракетами по судну. Російське керівництво спочатку приховувало факт його ліквідації, але згодом визнало затоплення.

9 травня для України підписано ленд-ліз, який передбачає надання озброєння, техніки, гуманітарного забезпечення на понад $40 млрд. За останній місяць на перебіг війни суттєво вплинуло постачання американських РСЗВ HIMARS. Реактивні системи залпового вогню успішно знищують російські склади з боєприпасами, а також деморалізують росіян.

На підконтрольну Україні територію повернулися також 144 військовослужбовців, серед яких 95 були з маріупольського гарнізону.

30 червня ЗСУ звільнили стратегічно важливий острів Зміїний біля берегів Одеської області. У керівництві РФ це назвали “жестом доброї волі”, щоб не визнавати успіхи Збройних сил України. Своєю чергою це стало новим мемом.

18 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про стабілізацію ситуації на фронті. Цьому посприяло знищення російських складів боєприпасів протягом усього липня.

Україна, Туреччина, ООН та РФ підписали угоду про відновлення експорту зерна з українських портів у Чорному морі. Проте менш ніж за 24 години окупанти завдали ракетних ударів по морському порту Одеси.

Також Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Країна здобула перше місце на пісенному конкурсі на Євробаченні.