Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Трагедія сталася 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Водночас вдалося встановити, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом дітям — хлопчику віком 1,1 року та дівчинці, якій 5,5 років. Їхні батьки загинули.

Зазначається, що дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані рідним.

Нагадаємо, що у звільненому ще у вересні Куп’янську (Харківська область) продовжують знаходити жертв російських окупантів. Зокрема сьогодні у Куп’янському районі було виявлено обстріляну автомобільну колону.

За словами очільника Харківщини, російські окупанти обстріляли автомобільну колону з цивільними мешканцями, які, вочевидь, намагались втекти від обстрілів: “Окупанти завдавати удару по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав він.