Про це повідомляє AP.
Маски будуть виробляти на заводі в префектурі Мі в центральній Японії. Раніше тут виготовляли дисплеї.
Виробництво стартує в кінці березня.
У планах випускати близько 150 тисяч масок на день, поступово збільшуючи виробництво до 500 тисяч на день.
У повідомленні зазначили, що електронні дисплеї виготовляли на так званих “вільних від мікробів” установках. Таким чином, дрібні частинки не можуть потрапити в виробничий процес, що робить його хорошим місцем для виготовлення медичних масок.
Ціни таких масок, місця реалізації та інші деталі поки не розкривають.
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