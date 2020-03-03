Японська компанія з виробництва електроніки Sharp Corp займеться виготовленням медичних масок, в зв'язку з їх дефіцитом на ринку через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє AP.

Маски будуть виробляти на заводі в префектурі Мі в центральній Японії. Раніше тут виготовляли дисплеї.

Виробництво стартує в кінці березня.

У планах випускати близько 150 тисяч масок на день, поступово збільшуючи виробництво до 500 тисяч на день.

У повідомленні зазначили, що електронні дисплеї виготовляли на так званих “вільних від мікробів” установках. Таким чином, дрібні частинки не можуть потрапити в виробничий процес, що робить його хорошим місцем для виготовлення медичних масок.

Ціни таких масок, місця реалізації та інші деталі поки не розкривають.