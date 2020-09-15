Про це повідомили в блозі компанії.

Як відомо, в липні 2018 року встановила підводні дата-центри на дні моря біля узбережжя Шотландії. У серпні того ж року були запущені відеокамери, що дозволяють всім бажаючим в реальному часі стежити за підводним дата-центром.

Для експерименту 864 сервера були поміщені на глибину 35 метрів. Протягом останніх двох років компанія тестувала роботу дата-центру під водою, відстежувала продуктивність і надійність.

Метою було підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що в герметичному контейнері на дні океану зберігати дані надійніше.

Експерти виходили з ідеї, що на суші є безліч факторів, які можуть привести до поломки обладнання. Йдеться про корозії від кисню і вологості, коливання температури, пошкодження обладнання людьми, які змінюють зламані компоненти тощо.

Експеримент показав, що під час зберігання серверів під водою відсоток поломок обладнання в 8 разів менший. Вчені припускають, що секрет успіх в тому, що сухий азот, яким був наповнений перед запечатуванням дата-центр, є менш агресивним середовищем, ніж кисень.

Оскільки випробування підводних центрів довели їх ефективність, почалися активні переговори з командою підрозділу Microsoft Azure, яке займається питаннями хмарних сховищ даних.

У компанії зазначили, що сьогодні більш ніж половина населення світу живе в межах 200 км від узбережжя і розміщення таких дата центрів повсюдно могло б забезпечити доступ до швидкого веб-серфінгу і потокової передачі відео та ігор для багатьох.

Наступний крок для команди — демонстрація того, що сервери можуть бути легко видалені і перероблені, як тільки закінчиться їхній термін служби.