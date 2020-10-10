Covid-19 Україна

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Прокопів розповів, з якою політсилою у Київраді могла б об’єднатися «Євросолідарність»

Голова столичного осередку партії “Європейська солідарність” та секретар Київради Володимир Прокопів розповів, з якою політсилою у Київраді могла б об’єднатися “ЄС“.

Субота, 10 жовтня 2020, 15:14

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Великий Київ“.

“У нас дуже проста і зрозуміла система координат. Ми розуміємо, що об’єднання можливе тільки з тими партіями, які мають чітко проєвропейський вектор. Неможливе об’єднання з тими партіями, які точно не бачать нашого майбутнього в Європі, а постійно дивляться в сторону Москви“, – сказав Прокопів.

За його словами, він допускає, що до Київради можуть зайти партії з проросійським вектором.

“На жаль, є певна частина громадян, які піддаються пропаганді п’ятої колони в Україні. Ця пропаганда інколи неприховано ллється як з українських телеканалів, які належать членам фракції “ОПЗЖ“, так і російських телеканалів. Але я дуже сподіваюся, що кияни, які завжди задавали тренд усій Україні, не помиляться у своєму виборі“, – пояснив голова столичного осередку “ЄС“.

Крім того, Прокопів додав, що “Євросолідарність“ готова працювати з політичною силою майбутнього мера в тих питаннях, які будуть наближати Київ до європейських стандартів життя.

Теги: Європейська солідарність, Європейська солідарність, Київрада, місцеві вибори, Прокопів

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