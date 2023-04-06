В Україні стартував просвітницький курс ProKrym – про історію Криму, українську політику деокупації та реінтеграції, протидію російській агресії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зареєструватися на курс можна на освітній онлайн-платформі “Зрозуміло!”. Курс розраховано на державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і політиків.

Метою курсу є ознайомлення його учасників із темою державної політики щодо тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь, подій та процесів, що відбуваються на півострові, а також державною політикою щодо деокупації півострова та реінтеграції громадян із цих територій.

У відомстві розповіли, що у курсі міститься інформація щодо історії Кримського півострова, зокрема й у контексті розвитку корінних народів та українців. Також у курсі мовиться про основні події та наслідки тимчасової окупації для півострова та його населення, ключові нормативно-правові акти, позиції України щодо термінології та окремих важливих питань, пов’язаних із тимчасовою окупацією.

Крім того, курс містить інформацію про кримські органи державної влади, що тимчасово переміщені та діють на підконтрольній уряду території України тощо.

Онлайн-курс складається зі вступного відео, 10 лекцій українською мовою з кримськотатарськими субтитрами та додаткової лекції з коментарями експертів англійською мовою. Тривалість відеолекцій – близько 10 хвилин.

Лекції розкажуть про:

Історію та суспільно-економічні процеси на Кримському півострові до 2014 року;

Початок збройної агресії РФ та тимчасову окупацію Кримського півострова в лютому 2014 року;

Процеси в АР Крим та м. Севастополь під час тимчасової окупації;

Корінні народи та національні меншини (спільноти): права та розвиток;

Роботу українських органів влади АР Крим та м. Севастополь під час тимчасової окупації;

Міжнародну політику щодо деокупації Кримського півострова;

Правосуддя за наслідками тимчасової окупації Кримського півострова;

Перехідне правосуддя як інструмент подолання наслідків війни;

Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополь;

Інтеграцію Кримського півострова та його населення після деокупації в контексті реформ;

Крім того, у додатковій англомовній лекції зібрано коментарі окремих українських експертів і представників органів влади про Крим.