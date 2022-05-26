Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
“Захід закликав завдати Росії поразки на полі бою, а для цього треба війну продовжувати, накачувати озброєннями українських націоналістів, український режим, зокрема озброєннями, які можуть діставати до російської федерації. Саме таких озброєнь публічно вимагає Зеленський”, — сказав Лавров.
Він додав, що зараз Захід веде проксі-війну з РФ руками українських неонацистів, коли у Кремлі попереджали про наслідки таких рішень.
“Ми застерегли Захід найсерйознішим чином, що вони вже, по суті, ведуть проксі-війну з Російською Федерацією руками, тілами, мізками українських неонацистів, але це буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації. Сподіваюся, що здоровий глузд на Заході, там таких ще трохи лишилося, розуміють це”, — констатував Лавров.
- Нагадаємо, що дипломатичні “напади” Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ на Ізраїль та заяви про “єврейську кров” Адольфа Гітлера вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.
- Також Сергій Лавров виголосив, що так звана “спецоперація”, яку РФ проводить в Україні, “йде за планом”.