Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров ствердив, що постачання Заходом зброї для України, яка здатна завдавати ударів по РФ, стане серйозним кроком до неприйнятної ескалації.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський публічно вимагає від західних держав постачати озброєння для “українських націоналістів та українського режиму”.

“Захід закликав завдати Росії поразки на полі бою, а для цього треба війну продовжувати, накачувати озброєннями українських націоналістів, український режим, зокрема озброєннями, які можуть діставати до російської федерації. Саме таких озброєнь публічно вимагає Зеленський”, — сказав Лавров.

Він додав, що зараз Захід веде проксі-війну з РФ руками українських неонацистів, коли у Кремлі попереджали про наслідки таких рішень.

“Ми застерегли Захід найсерйознішим чином, що вони вже, по суті, ведуть проксі-війну з Російською Федерацією руками, тілами, мізками українських неонацистів, але це буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації. Сподіваюся, що здоровий глузд на Заході, там таких ще трохи лишилося, розуміють це”, — констатував Лавров.