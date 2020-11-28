Про це повідомляє видання The Telegraph.

Після смерті Марадони, його адвокат заявив, що карета швидкої допомоги приїхала через пів години після виклику.

За результатами розтину, Марадона помер уві сні. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність та набряк легенів.

“Справа була порушена тому, що ця людина померла вдома, і ніхто не підписав його свідоцтво про смерть. Це не означає, що є підозри або порушення”, – повідомило джерело видання.

За даними аргентинського видання Todo Noticias, слідчі повинні перевірити, чи могла медсестра, яка доглядала за Марадоною після операції, переплутати препарати, або пропустили прийом необхідних ліків.

В рамках слідства проведуть токсикологічну експертизу. Вона покаже, які саме препарати давали Марадоні перед смертю.