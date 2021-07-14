Австралійський суд в середу ухвалив звільнити жінку, обвинувачену в тому, що вона встромляла швейні голки в полуницю в 2018 році, після того, як прокуратура заявила, що звинувачення будуть зняті.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Індустрія полуниці вартістю 160 мільйонів австралійських доларів (119,4 мільйона доларів) пережила потрясіння в вересні 2018 року після майже 200 скарг на швейні голки, виявлені в полуниці та інших фруктах.

Кілька великих супермаркетів відкликали фрукти, оскільки покупці відмовилися від покупок, що змусило деяких виробників відмовитися від фруктів на тлі попереджень про широкомасштабні банкрутства.

Моєму Ут Трінху, колишній співробітниці ферми в Квінсленді, протягом декількох тижнів було пред’явлено звинувачення за сімома пунктами в зараженні товарів з наміром заподіяти економічний збиток.

Але після дводенних слухань на початку судового процесу прокуратура, не пояснивши причину, заявила, що не буде продовжувати справу проти Трінху.